By

Calciomercato Juventus, Paratici si metterebbe in mezzo ad una trattativa importante. Vorrebbe il bomber come sostituto di Kane.

Calciomercato Juventus, Fabio Paratici, ora al Tottenham, avrebbe messo nel mirino degli inglesi un bomber offensivo che è anche noto obiettivo della squadra bianconera. Si parla infatti di Mauro Icardi come possibile sostituto di Harry Kane. Come sappiamo il bomber inglese sarà – molto probabilmente – il prossimo colpo in attacco del Manchester City di Pep Guardiola. Stando infatti alle indiscrezioni rilanciate da ‘Calciomercato.it’, Fabio Paratici avrebbe messo nel mirino dei londinesi proprio il noto bomber offensivo, che poteva essere l’eventuale sostituto di Cristiano Ronaldo.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, stop improvviso | L’annuncio di Carnevali

Calciomercato Juventus, Paratici terzo incomodo | Spurs sul bomber

Icardi quindi potrebbe essere il sostituto per eccellenza del partente Harry Kane sempre più vicino alle sponde dei citizens. Icardi è cercato dalla Juventus ormai da diversi anni, lo stesso Paratici da direttore sportivo bianconero l’aveva messo nel taccuino per diverso tempo, ma viste le recenti richieste eccessive per il suo cartellino, alla fine, Icardi passò a Parigi, ripartendo dal Paris Saint Germain. Ma con l’eventuale addio di Harry Kane, l’argentino avrebbe un posto ad honorem nella squadra londinese che gli darebbe la corona offensiva, diventando, di conseguenza, il nuovo pilastro offensivo.