Calciomercato Juventus, assalto Koeman | La risposta di Allegri

Calciomercato Juventus, assalto spagnolo per il calciatore bianconero. Ecco la risposta. Il veto di Allegri alla sua cessione decisivo

Vi abbiamo raccontato nelle scorse settimane come molte squadre guardano con interesse alla formazione bianconera per rinforzare la propria. Sono diversi gli elementi dentro la rosa di Massimiliano Allegri che fanno gola, e non poco. Uno, addirittura, è entrato nel mirino del Barcellona che sta tentando in tutti i modi di strapparlo alla Juventus. L’olandese de Ligt infatti è un elemento che Koeman ha chiesto espressamente a Laporta per mettere il lucchetto alla propria difesa.

Il difensore, decisivo purtroppo per lui nell’eliminazione della squadra di De Boer da Euro 2020, nell’ultima stagione ha dato segnali importanti di crescita. Allegri lo ha visto e lo ha studiato, ed è convinto che può ancora migliorarlo. Per renderlo uno dei difensori più forti del Mondo. La giovane età di de Ligt è sicuramente un elemento a suo vantaggio.

