La risata di Chiellini con Jordi Alba? Mourinho svela il motivo

La risata di Chiellini con Jordi Alba? A spiegare il motivo è José Mourinho, tecnico della Roma: che svela un “retroscena”

Non è passato inosservato quel momento del sorteggio dei calci di rigore di ieri sera tra Italia e Spagna che ha visto un simpatico siparietto tra Giorgio Chiellini e Jordi Alba. Alla fine, il sorteggio, l’ha vinto l’italiano, che ha scelto la porta dove andare dagli 11 metri e ovviamente dalla parte dei tifosi azzurri.

In Spagna hanno cercato nella notte di capire cosa fosse successo. Alba ha cercato in qualche modo di influenzare l’arbitro sul sorteggio tanto che è stato ripetuto. E per la seconda volta ha vinto Chiellini. Decisivo, diciamo, nell’aiutare gli azzurri nell’andare dal dischetto davanti ai proprio tifosi senza subire nessun tipo di problema sulla concentrazione.

