Pjanic, proposta clamorosa dal Barcellona. E la Juventus risponde

Incredibile proposta del Barcellona a Pjanic che dal suo canto è rimasto di stucco dopo averla ricevuta. Anche la Juventus è entratain scena.

Ha dell’incredibile la notizia che arriva dalla Spagna e che certifica il rapporto, ormai ai minimi termini, tra il Barcellona e Pjanic. Il club blaugrana, come tutti gli altri d’Europa, ha necessità impellente di ridurre il monte degli stipendi. Lo deve fare subito in modo da garantirsi il prolungamento di Messi. La pulce nel frattempo è concentrato sulla Copa America. Sarebbe il suo primo trofeo con la Nazionale.

La proposta a Pjanic

Dopo le cessioni di Todibo e Konrad de la Fuente potrebbe concretizzarsi a breve il trasferimento di Junior Firpo al Leeds per una cifra vicina ai 15 milioni. Il Barcellona, inoltre, avrebbe dato anche il via libera a Pjanic e Umtiti. All’ex Juventus, dunque, ha proposto di rescindere il contratto con il club spagnolo che, così facendo, si andrebbe a liberare di un ingaggio oneroso perdendo, però, 45 milioni. Il calciatore ha respinto al mittente la proposta, evidenziando anche come la Vecchia Signora gli abbia detto di non essere in grado oggi di poterlo riprendere. Quelle che una volta erano potenze di fuoco, oggi non lo sono più.