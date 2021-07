Calciomercato Juventus, bomba dalla Francia | Accordo trovato per Ronaldo

Calciomercato Juventus, bomba dalla Francia: ci sarebbe già l’accordo per Cristiano Ronaldo. Jorge Mendes è già a lavoro per i dettagli

Bomba dalla Francia. Che riguarda ovviamente la situazione di Cristiano Ronaldo. Ne parla il portale Foot mercato, che sottolinea incredibilmente che un accordo tra il procuratore del calciatore Jorge Mendes, e il Psg, sarebbe già stato trovato. Ovviamente si parla solamente dell’ingaggio del portoghese che, secondo quanto riportano dalla Francia, potrebbe essere attirato da un’avventura parigina anche per via dell’ingaggio di Sergio Ramos, ufficializzato appunto nelle ultime ore.

La Juventus, anche se ancora non ha ricevuto nessuna comunicazione di CR7 con la voglia di andare via, potrebbe anche privarsi del calciatore visto l’ingaggio di 31 milioni di euro netti a stagione che la società bianconera gli deve garantire per un altro anno. Ma non vuole perderlo a zero. Per non creare una minusvalenza. Ecco perché sale l’ipotesi di uno scambio.

Calciomercato Juventus, i bianconeri aprono allo scambio

Sì, la Juventus, per Ronaldo chiede almeno 30 milioni di euro per il cartellino. E per questo motivo non avrebbe per nulla chiuso le porte ad un possibile scambio con il Psg. L’obiettivo, secondo il sito francese, sarebbe quello di portare Mauro Icardi a Torino proprio al posto di Ronaldo. Anche se il cartellino dell’argentino vale, in questo momento, e solamente per motivi puramente anagrafici, un po’ di più di quello del portoghese.

La situazione quindi al momento sarebbe questa. Con Ronaldo pronto a volare in Francia e con Icardi pronto a fare il percorso inverso. Intanto, Jorge Mendes, è in Italia e precisamente a Roma per chiudere la trattativa con Rui Patricio. Che sarà il primo acquisto della società giallorossa. Poi si potrebbe anche trasferire per qualche giorno a Torino. Magari per mettere la parola fine alla questione.