Calciomercato Juventus, le parole di Locatelli sul suo futuro

Stiamo per entrare nella fase più calda del calciomercato della Juventus con i tifosi aspettano con ansia nuovi colpi.

Manca ormai davvero poco al raduno precampionato della Juventus di Massimiliano Allegri. Il tecnico Livornese sarà chiamato a tentare l’assalto allo scudetto e a fare un cammino importante in Champions League. Per farlo però ha bisogno sicuramente di una rosa competitiva e dunque di alcuni innesti che riguarderanno praticamente tutti i reparti. C’è tempo per portare a termine le trattative, per cui nessuna fretta. La tifoseria deve avere fiducia nell’operato della società che ha già fissato da tempo il suo obiettivo primario: Manuel Locatelli.

