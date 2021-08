Calciomercato Juventus, intrigo in difesa: dipende tutto dall’Atalanta

La tifoseria bianconera aspetta con ansia i prossimi giorni del mese di agosto con la speranza che si sblocchi il calciomercato della Juventus.

La società bianconera ha già individuato quali siano gli obiettivi da raggiungere per rinforzare la rosa da mettere a disposizione di mister Allegri. C’è tuttavia bisogno di tempo per chiudere le trattative avviate e nel frattempo ovviamente c’è anche la necessità di lasciar partire quei calciatori che non sembrano rientrare nei piani tecnici dell’allenatore e del club. O che potrebbero essere sacrificati per “far cassa”. E’ il caso ad esempio del difensore centrale turco Merih Demiral, che ha tanti estimatori. La Juventus lo lascerà partire però per non meno di 35 milioni di euro.

LEGGI ANCHE —>Calciomercato Juventus, riunione e rinnovo: accordo imminente

LEGGI ANCHE –>Lo Juventus Stadium riapre ai tifosi: tutte le info necessarie