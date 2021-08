Calciomercato Juventus, si studia la formula | Affondo finale

Calciomercato Juventus, si studia la formula per arrivare al centrocampista. La sensazione è che sia proprio l’affondo finale

In attesa di capire se la trattativa per Locatelli andrà a buon fine, la Juventus cerca di piazzare un altro colpo. Un altro centrocampista, quello richiesto da Massimiliano Allegri per cercare di andare a rinforzare quel reparto che nella passata stagione ha sofferto veramente tanto. E allora l’obiettivo dichiarato, è quello di riportare a Torino Pjanic. La trattativa è a buon punto, e potrebbero esserci degli sviluppi anche nelle prossime ore.

La Juve, a quanto spiegato da calciomercato.it, starebbe studiando la formula dell’operazione. Anche perché, i contatti con Ramadani, agente del calciatore, sono continui. Pjanic, pur di indossare di nuovo il bianconero, è disposto anche a ridursi l’ingaggio che prende al Barca in questo momento. Un atto d’amore per portare a termine l’operazione.

