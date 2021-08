Barcellona Juventus, Trofeo Gamper | Le formazioni ufficiali: la decisione su Pjanic

Barcellona Juventus, le formazioni ufficiali: ecco le scelte dei due allenatori per il trofeo Gamper. Ecco i 22 titolari.

Sono state diramate le formazioni ufficiali di Barcellona-Juventus, gara valida che mette in palio il Trofeo Gamper. Partita sicuramente importante, a poche settimane dall’inizio dei rispettivi campionati, nella quale Max Allegri effettuerà alcuni esperimenti tattici, soprattutto a centrocampo, reparto che la scorsa stagione ha denotato le maggiori difficoltà, e in cui ci si aspettano rinforzi dal mercato a stretto giro di posta. E chissà che un nuovo innesto per la mediana bianconera non possa provenire proprio dai catalani: ci stiamo riferendo a quel Miralem Pjanic, che partirà dalla panchina. Ecco le scelte dei due allenatori:

Leggi anche –> Calciomercato, addio Messi: il Barça prova il colpaccio dalla Juventus

Formazione Barcellona: Neto, Dest, Piqué, Araujo, Jordi Alba, Demir, Sergi Roberto, Busquets, Braithwaite, Griezmann, Depay