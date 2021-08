Calciomercato, addio Messi: il Barça prova il colpaccio dalla Juventus

Calciomercato Juventus, il Barcellona fiuta l’affare per sostituire Leo Messi: l’intrigo sull’asse Spagna-Italia.

L’addio di Leo Messi, che quest’oggi ha salutato in lacrime il popolo blaugrana, avrà delle ripercussioni importanti per tutto il panorama calcistico. Innanzitutto per il Barcellona, che si trova ora costretto a divincolarsi nell’arduo compito provare almeno a regalare ai propri tifosi un rinforzo all’altezza, al netto dei problemi economici finanziari che hanno di fatto scritto la parola fine sull’avventura della “Pulce” in Catalogna. Molto volte Paulo Dybala è stato definito come “nuovo Messi“: etichetta che la “Joya” ha sovente rigettato, ma è indubbio che vi siano alcune movenze che legano i due in maniera quasi osmotica.

Così, non desta particolari sorprese l’apprendere che l’ex Palermo possa entrare a far parte della short list che il Barça ha stilato nell’ottica di un successore di Messi; a rivelarlo è Sportmediaset, che rivela come Dybala piaccia e non poco alla dirigenza blaugrana, con il Trofeo Gamper che potrebbe rappresentare un ottimo apripista per provare a gettare le prime basi di una trattativa che si preannuncia comunque molto complicata.