Calciomercato Juventus, promosso da Allegri: “Punto su di lui”

Il calciomercato della Juventus entra nella sua settimana più calda, quella che porterà all’inizio del campionato di serie A.

Domenica prossima la Juve sarà di scena contro l’Udinese e in questi giorni la dirigenza proverà a sbloccare la trattativa Locatelli con il Sassuolo. Il campione d’Europa è l’obiettivo numero uno, la fumata bianca non sembra essere lontana. Difficile capire il futuro invece di un altro obiettivo come Miralem Pjanic, l’arrivo del bosniaco a Torino non è affatto scontato. Nel frattempo Allegri continua a provare Ramsey come mediano davanti alla difesa. Il gallese contro l’Atalanta è stato autore di una buona prestazione.

