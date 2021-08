«Garantisce il salto di qualità» | A chi si riferisce Max Allegri

L’arrivo di Locatelli alla Juventus riportano alla memoria le frasi proferite da Massimiliano Allegri su uno dei calciatori più interessanti del vivaio italiano.

Manuel Locatelli completa un pacchetto, quello mediano, che la Juventus aveva necessità di innestare. Prendendo così un Nazionale, i bianconeri portano a cinque i Campioni d’Europa. L’ex Sassuolo ritrova alla Continassa i suoi mentori Bonucci e Chiellini, ma anche Chiesa e Bernardeschi. L’anima azzurra che il club ha sempre avuto, pertanto, torna a comporre l’ossatura della compagine di Allegri. In più, ci sono due particolari che non vanno sottovalutati.

Locatelli tifoso Juve, le parole di Max

La prima considerazione che va svelata è la fede calcistica di Manuel Locatelli. Tifa Juventus e chi gioca nelle squadre di cui è innamorato rende di solito il doppio. La seconda è una rivelazione che fa la Gazzetta dello Sport stamattina. C’è un video che gira sui social in queste ore, in cui Massimiliano Allegri che parla di lui. «Da ragazzino venne ad allenarsi con noi al Milan – dice -. Si vedeva già che aveva tutte le caratteristiche per diventare un giocatore, ma non ci voleva molto, bastava dargli un pallone…». Era il 2016. Di recente, invece, ai suoi amici ha confidato: «È l’uomo giusto per garantirci il salto di qualità».