Calciomercato Juventus, ufficiale la cessione: va a giocare in Olanda. E’ arrivato il comunicato di entrambi i club

Continua l’opera di sfoltimento della Juventus. Adesso è ufficiale la cessione. Un altro elemento dell’Under 23 di Lamberto Zauli che saluta la compagnia e va a giocare con i grandi. Nikita Vlasenko è infatti diventato da poche ore un calciatore dell’Excelsior Rotterdam. Sia la società bianconera che quella olandese lo hanno annunciato tramite una comunicazione apparsa sui propri profili social.

Vlasenko è un difensore centrale nato in ucraina ma naturalizzato svizzero. Dalle importanti doti fisiche, visto che è alto 1,90. Vent’anni, ha un contratto in scadenza con la società bianconera nel giugno del 2022.

Calciomercato Juventus, la formula dell’operazione di Vlasenko

La Juventus comunque ha deciso di tenerlo sotto osservazione. Visto che Vlasenko si è mosso verso l’Olanda con la formula del prestito secco per una sola stagione. Alla fine della prossima infatti la società bianconera valuterà le sue prestazione e capirà se allungare il suo contratto oppure svincolarlo. Una decisione che verrà presa solamente dopo aver capito le reali potenzialità.

Praticamente in questo momento, i movimenti in uscita della società bianconera soprattutto quanto si parla di giovani, è questo. Prestito secco senza nemmeno inserire il diritto di riscatto. Si vuole valutare attentamente ogni potenziale. La Juve del futuro, in effetti, potrebbe anche passare dall’Under 23 che l’anno scorso, in Serie C, ha raggiunto i playoff. E che ogni anni dimostra una crescita comunque importante.