Calciomercato Juventus, sfuma il difensore: rinnova fino al 2023

Il calciomercato della Juventus continua ad essere sempre aperto, del resto ci sarà tempo fino alla fine del mese per mettere a segno colpi e cessioni.

Tuttavia i bianconeri sembrano avere già le idee chiarissime sugli obiettivi da raggiungere in questa sessione estiva. Anche in difesa, dove c’è stata la cessione di Demiral all’Atalanta. Il posto del giocatore turco in rosa dovrebbe essere preso da Rugani. Il centrale è rientrato dal prestito al Cagliari e con Allegri è pronto a giocarsi le sue chance. Del resto la stagione è lunga e ci sarà spazio per tutti. Per tanto tempo però è stato accostato anche il nome di Nikola Milenkovic come possibile acquisto della Juventus.

