Calciomercato Juventus, fumata nera per Pjanic | C’è ancora distanza

Calciomercato Juventus, non c’è ancora l’accordo per il ritorno di Miralem Pjanic in bianconero: distanza ancora sensibile.

Il tormentone dell’estate rischia di concludersi con un nulla di fatto. Miralem Pjanic vuole la Juventus, ma il club bianconero fino ad ora non è riuscito ad assecondare le richieste economiche del bosniaco, disposto a tagliarsi lo stipendio pur di approdare nuovamente sotto l’ombra della Mole, e non è detto che lo farà, anzi. Secondo quanto raccolto da TMW, trapela pessimismo sulla buona riuscita dell’affare, con la Juve che non vorrebbe corrispondere al centrocampista più di 3,5 milioni di euro: cifra ritenuta ancora troppo bassa, con Pjanic che è sì disposto a tagliarsi l’ingaggio dagli oltre 8,5 milioni che attualmente percepisce, ma non a decurtarselo di più del 20%.

Calciomercato Juventus, muro Pjanic | Ritorno sempre più difficile

Il Barcellona è disposto a coprire l’ingaggio del calciatore fino al 50%, ragion per cui a ballare sono poco meno di due milioni di euro; ma ciò che sembrerebbe mancare, è la volontà convinta della Juventus di puntare nuovamente su Pjanic, quella stessa volontà che il diretto interessato ha ostentato già da tempo, rispedendo al mittente le varie offerte ricevute, e mettendo al primo posto solo la Vecchia Signora, come testimoniato dagli scambi social con i tifosi di qualche ora fa. Fumata nera, dunque: staremo a vedere se e quando cambieranno le carte in tavola.