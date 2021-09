Juventus, si complica la pista per un attaccante | Rinnovo in vista

By

La Juventus rischia di essere tagliata fuori alla corsa ad un attaccante che milita in Spagna. Il Barcellona, infatti, vuole rinnova Dembele.

Secondo Mundo Deportivo, il Barcelona starebbe lavorando al rinnovo di Ousmane Dembele. Il ds lavora per cercare di raggiungere un accordo con il giocatore francese entro la fine di settembre. L’obiettivo è molto chiaro ed è che, al di là della prestazione del francese, l’intenzione sia quella di dare continuità alla sua permanenza al club. La squadra blaugrana ha intenzione di rinnovare il francese al più presto con l’intenzione di legarlo a sè, a causa del suo contratto in scadenza nell’estate del 2022. Cedere cosa fare con lui in futuro è un altro paio di maniche. La Juventus, chiaramente, è interessata agli sviluppi.

Juventus, Dembele si allontana

È un caso molto simile a quello di Antoine Griezmann, è un calciatore di talento che può restare al club, ma se arriva un’offerta importante per lui è vendita sicura. Piaceva alla Juventus, ma i prezzi erano troppo alti. Impossibile competere. L’intenzione del club è di offrirgli uno stipendio più basso con un paio di anni in più di contratto, cioè fino all’estate del 2024. Il giocatore accetterebbe la riduzione di stipendio perché il suo infortunio gli ha tolto opportunità di negoziare con un’altra squadra. La sua intenzione è di restare un paio d’anni ancora in Spagna.