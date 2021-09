Calciomercato Juventus, Dybala e il rinnovo | Pugno duro di Cherubini

Calciomercato Juventus, la situazione contrattuale di Dybala tiene con il fiato sospeso i tifosi bianconeri: la posizione di Cherubini.

Il Dybala day sta per arrivare, con il famoso summit in programma tra Jorge Antun e gli uomini mercato bianconeri fissato per martedì che ha tutta l’aria di poter recitare un ruolo importante nella complessa trattativa per il rinnovo del contratto dell’attaccante argentino, in scadenza nel 2022. Allegri ha esternato il proprio desiderio di fare dell’ex Palermo il nuovo punto di riferimento di una squadra priva di Cristiano Ronaldo; le parti, però, sono ancora distanti, con la “Vecchia Signora” che non avrebbe nessuna intenzione di assecondare in toto le richieste del fuoriclasse con la maglia numero 10.

Calciomercato Juventus, rinnovo Dybala: c’è distanza tra domanda ed offerta

Secondo quanto riportato da calciomercato.com, la richiesta dell’argentino si attesta sui 12 milioni di euro, mentre la proposta di Cherubini si è fermata ad 8 milioni più due di bonus: cifra che la Juve non è intenzionata ad aumentare, e che cercherà di fare accettare a Dybala. La sensazione è che neanche domani si riuscirà a pervenire alla fumata bianca, ma l’incontro potrebbe orientare in una direzione, o in un’altra, una trattativa difficile, logorante, che si sta protraendo da tanti, troppi mesi, e nella quale non sono esclusi colpi di scena: vi terremo aggiornati.