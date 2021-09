Calciomercato Juventus, Marotta fiuta lo scippo alla sua ex: l’Inter monitora con estrema attenzione il centrocampista.

Nei suoi anni alla Juventus, Beppe Marotta è riuscito a plasmare un organico all’altezza grazie anche soprattutto alle sue intuizioni a zero; anche l’operazione Calhanoglu, per citarne una recente, si colloca in questo filone. Non deve sorprendere, dunque, che anche l’Inter stia monitorando con attenzione il profilo di Correntin Tolisso, centrocampista francese classe ’94 in forza al Bayern Monaco, che non ha ancora rinnovato il suo contratto con il club tedesco, in scadenza nel 2022. In Germania l’ex Lione percepisce circa 7 milioni di euro, motivo per il quale sia la Juve, sia la Roma (alla quale era stato proposto da un intermediario), hanno tirato i remi in barca.

Leggi anche –> Calciomercato Juventus, colpo di scena Vlahovic | Trattativa avviata

Calciomercato Juventus, anche l’Inter nella corsa a Tolisso: annuncio Sky

Secondo quanto riportato da Sky Deutschland, che conferma l’indiscrezione rilanciata da interlive.it, anche l’Inter starebbe monitorando con attenzione la situazione Tolisso: al momento si tratta di un’idea embrionale, ma non è detto che non possa sfociare in una trattativa con il trascorrere delle settimane, anche se è difficile che a Tolisso possa essere corrisposto lo stesso ingaggio che il calciatore percepisce attualmente; più verosimile pensare ad un contratto pluriennale a cifre inferiori, a circa 5, 5-5 milioni di euro a stagione.