Calciomercato Juventus, colpo di scena Vlahovic | Trattativa avviata

Calciomercato Juventus, bomber per il 2022: la trattativa per il colpo Vlahovic è partita. L’annuncio in diretta fuga ogni dubbio.

Cercato da Atletico Madrid e Tottenham, alla fine Dusan Vlahovic è restato alla Fiorentina: il patron dei gigliati Rocco Commisso ha intenzione di puntare ancora su di lui, e non a caso ha messo sul piatto un rinnovo a cifre molto importanti, con la volontà di fare dell’attaccante serbo un punto di riferimento in indiscutibile valore. Tuttavia, la sensazione è che l’estate prossima, qualora il prodotto del vivaio Viola non dovesse rinnovare, le chances di una sua partenza aumenterebbero esponenzialmente: i toscani hanno detto no a proposte da 60-70 milioni di euro, a cui sarebbe difficile rinunciare con il timore di poter perdere il proprio gioiello a zero.

Calciomercato, Vlahovic-Juventus: rivelazione in diretta

A top Planet, su Telelombardia, tra i tanti temi affrontati, è stato approfondito anche il discorso legato ad un possibile assalto della Juventus per Vlahovic il prossimo anno. Ecco alcune delle considerazioni espresse: “L’anno prossimo in attacco la Juve si vuole rinforzare con Vlahovic: si tratta del profilo ideale, giovane, che conosce molto bene il campionato italiano e dall’ingaggio non proibitivo. I dirigenti bianconeri stanno già intavolando una trattativa con la Fiorentina.”