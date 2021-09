Juventus, una “Signora” in rosso: la perdita a bilancio è da record

By

Juventus, la perdita è bilancio è da record: ecco a quanto si aggirano le stime Exor. La minusvalenza Ronaldo e il Covid spade di Damocle.

Quanto fatto da Cherubini & company in estate emblematizza le difficoltà economiche di un club che è stato costretto a far ricorso ad una ricapitalizzazione da parte di Exor da 400 milioni di euro; soldi che non sono stati destinati al mercato, ma che sono serviti e che serviranno a ripianare le perdite nei ricavi degli ultimi anni. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport“, sono ben 191 i milioni di euro di perdita dell’ultimo anno, dato che potrebbe superare anche i 200 milioni.

Juventus, effetto Ronaldo ma non solo: il bilancio piange

Inutile ribadire come le note vicissitudini sanitarie e l’addio di Ronaldo, trasferitosi al Manchester United negli ultimi giorni di mercato, abbiano inciso in maniera quasi decisiva, rivelandosi spade di Damocle con cui fare i conti. Basti spulciare i dati forniti dal quotidiano “La Stampa” stamani, secondo cui nelle 262 partite fin qui disputate allo Stadium (che oggi compie 10 anni dalla sua inaugurazione), nell’80% dei casi sono stati registrati sold-out, mentre la vendita degli abbonamenti è sempre stata esaurita. Nelle 8 stagioni pre Covid la Juve ha incassato dal suo stadio ben 390 milioni di euro; nel novero, impossibile non considerare anche gli introiti relativi al J Museum.