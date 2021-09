Seedorf, frecciatina alla Juventus: “Ha la pancia piena”

Il campionato della Juventus non è iniziato come i tifosi speravano. Solo un punto in due gare e squadra già obbligata a rincorrere le altre big.

Il mese di settembre sarà molto delicato per i colori bianconeri, con tanti big match in programma in serie A e con gli incombenti impegni di Champions League. Lo scorso anno la Juventus non ha vinto il decimo scudetto consecutivo e proprio questa è un grande stimolo per il gruppo bianconero, intenzionato a riprendersi il tricolore dalle mani dell’Inter. Tuttavia un grande ex campione come Clarence Seedorf non sembra dare grande credito alla stagione dei bianconeri.

