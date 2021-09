Juventus, Allegri in conferenza stampa | Rivelazione sull’infortunio di Cuadrado

Juventus, le parole di Allegri in conferenza stampa: ecco quanto dichiarato dal tecnico livornese nella vigilia della sfida contro il Napoli.

Vigilia di Napoli-Juventus, un match chiave per la squadra di Max Allegri, reduce da due apparizioni poco brillanti in campionato, e falcidiati dal problema Nazionali, con tanti calciatori chiave dello scacchiere tattico bianconero che non saranno disponibili; al “Maradona” c’è la consapevolezza di dover fornire una prestazione all’altezza, per non perdere ulteriore contatto dalla vetta, e lanciare un segnale importante ad un campionato nel quale Dybala e compagni non sono ancora riusciti ad essere protagonisti come ci si auspicava alla vigilia. Allegri ha affrontato questo e tanti altri temi nella conferenza stampa pre match.

Juventus, le parole di Allegri in conferenza stampa

Ecco le parole di Allegri: “Sarà una bella partita, affrontiamo una squadra che ha grandi valori tecnici; ho fatto una scelta di far restare a squadra i sudamericani. Anche Cuadrado ha avuto dei problemi, con un attacco di gastroenterite. Sule e De Winter verranno con noi, e se si creerà l’opportunità, scenderanno in campo. Ma questo non deve creare alibi; abbiamo un mese divertente: abbiamo il Napoli, poi inizia la Champions, il Milan poi il derby prima della sosta.”