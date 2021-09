Sacchi, ancora parole su Allegri. E c’è Napoli-Juventus!

Arrigo Sacchi torna a parlare di Massimiliano Allegri a pochissime ore dal fischio d’inizio di Napoli-Juventus. Cosa ha detto l’ex ct azzurro.

«Se Allegri ha deciso di non convocare Dybala, Cuadrado, Bentancur, Danilo e Alex Sandro, ha ragione lui. Punto e basta». Arrigo Sacchi, uno degli allenatori più critici nei confronti di Max, non ha dubbi stavolta a difenderlo a spada tratta. Il tecnico del Milan, inventore del 4-4-2 a cui oggi il trainer della Vecchia Signora si voterà, ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello Sport. «Soltanto un ignorante può criticare una situazione che non conosce. Nessuno meglio di Allegri sa come stanno i suoi giocatori, nessuno meglio di lui conosce le loro reali condizioni, nessuno meglio di lui ha il polso della situazione».

