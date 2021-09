Calciomercato Juventus, anche contro il Malmoe Juan Cuadrado ha sfoderato una prestazione da urlo: intanto, si discute del suo rinnovo.

Gli aggettivi per definirlo sono terminati; semplicemente…Juan Cuadrado. Al ritorno dopo il problema di gastroenterite accusato nel ritorno dal ritiro della Nazionale colombiana, l’ala ex Fiorentina ha dispensato sprazzi di calcio champagne in quel di Malmoe, entrando in quasi tutte le azioni pericolose dei suoi. Tanta classe, velocità, qualità, dinamismo e fantasia, per un calciatore ormai imprescindibile per lo scacchiere tattico bianconero; Allegri lo ha schierato esterno alto e non come terzino basso, dove ha invece preferito Danilo, e Cuadrado ha risposto presente, sfoderando una prestazione importante, di livello, sotto tutti i punti di vista.

Leggi anche –> Calciomercato Juventus, Mckennie ai saluti | Scambio in Bundesliga

Intanto, la partita per “El Panita” si gioca anche fuori dal campo; in ballo c’è il rinnovo del contratto in scadenza il prossimo anno, per il quale sono previsti ulteriori incontri tra le parti per provare a trovare l’intesa definitiva. La volontà di entrambe le parti è chiara: servirà capire se ci sarà un adeguamento del contratto e se, eventualmente, la durata dello stesso sarà di uno o due anni. Dettagli, non trascurabili, ma pur sempre dettagli: la sostanza è un’altra. Cuadrado è sempre più parte integrante della Juventus e, salvo clamorosi colpi di scena, dovrebbe farne parte ancora a lungo.