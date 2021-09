Verso Juventus Milan, bomba Maignan | La verità sulle sue condizioni

Verso Juventus Milan, le ultime sulle condizioni fisiche dell’estremo difensore rossonero: ecco cosa trapela.

Manca sempre meno al fischio d’inizio di Juventus Milan, match valevole per la quarta giornata del campionato di Serie A. Un match che gli uomini di Allegri non possono permettersi di fallire, alla luce del solo punto conquistato nelle prime tre partite. Dybala e compagni si affacciano al match contro la compagine di Pioli rinfrancati dalla rotonda vittoria contro il Malmoe, che ha ridato fiducia ad un ambiente che ora ha bisogno di conquistare altri tre punti. Protagonista delle notti europee è stato anche il portiere del “Diavolo” Mike Maignan, capace di respingere un rigore a Momo Salah, tenendo in vita i suoi compagni fino al sigillo definitivo di Henderson.

Condizioni Maignan, Juventus Milan: l’ex Lille sarà della partita

Come rivelato da MilanNews, non desta particolari preoccupazioni il pestone ricevuto dal portiere francese classe ’95 ad Anfield; Maignan sarà dunque regolarmente tra i pali, a meno di clamorosi colpi di scena. Ricordiamo che, dopo aver ricevuto in maniera del tutto involontaria il colpo da Theo Hernandez, l’ex Lille è comunque sceso in campo nella ripresa, distinguendosi per almeno due interventi prodigiosi.