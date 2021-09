Calciomercato Juventus, colpaccio possibile | Le parole del presidente

E’ uno dei sogni del calciomercato non solo della Juventus, ma anche di altri grandi club italiani ed europei.

Stiamo parlando di Dusan Vlahovic, che ormai non può essere considerato più un giovane attaccante promettente ma una solida realtà della serie A. Una punta che sa mettere la palla nel sacco con regolarità e che ha iniziato questa stagione esattamente come aveva chiuso quella precedente, ovvero a suon di gol. Nonostante la corte di tante squadre, con la Juventus che rimane interessata a lui, la Fiorentina non ha minimamente preso in considerazione l’idea di cedere il proprio gioiello. Tutt’altro, il suo obiettivo è quello di rinnovare l’accordo e renderlo un perno del progetto del patron Commisso.

LEGGI ANCHE –>Calciomercato Juventus, rivoluzione in mediana: 90 milioni da reinvestire