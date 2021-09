Juventus Milan, Allegri esulta: triplo recupero | La lista dei convocati

Juventus Milan, il big match che si disputerà questa sera all’Allianz Stadium fa contento il mister che riavrà a disposizione tanti titolari.

Juventus Milan, il big match di questa sera è alle porte. I bianconeri ospiteranno il Milan di Pioli a punteggio pieno. I rossoneri arrivano infatti da tre vittorie consecutive in campionato ma per la partita di stasera non mancheranno le assenze, soprattutto in attacco. A differenza del Milan, la Juventus, recupera potenziali giocatori chiave: Chiesa in primis ma ci saranno anche Bernardeschi e De Sciglio a disposizione.

Juventus Milan, Chiesa c’è

Chiesa sarà quindi disponibile per la gara di stasera. Un giocatore chiave che Allegri vuole sfruttare al massimo delle forze. Sappiamo come l’esterno sia potenzialmente devastante anche a partita iniziata, l’abbiamo visto decisivo anche nella scalata della vittoria dell’europeo con la nazionale italiana.

Ma Allegri recupera altri due uomini essenziali, De Sciglio per la difesa e Bernardeschi per il centrocampo. Entrambi molto apprezzati dal mister e che si uniranno alla squadra in attesa di subentrare qualora Allegri lo ritenesse necessario. La squadra questa sera vuole ottenere il massimo dei punti ma non sarà di certo semplice. Un grande match ci aspetta.