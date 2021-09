Juventus, c’è un dato statistico che deve fare allarmare

La Juventus contro lo Spezia è riuscita a guadagnare i suoi primi tre punti stagionali, pur soffrendo contro l’undici di Thiago Motta.

La squadra bianconera ha faticato per riuscire ad avere la meglio. Sotto per 2-1, nel finale però c’è stata una grande reazione d’orgoglio da parte dell’undici di Allegri. Che con Chiesa e De Ligt è riuscito a ribaltare tutto mettendo fine alla striscia di partite senza vittorie. Per risalire la classifica adesso però bisogna tenere il piede pigiato sull’acceleratore e cercare di non commettere dei passi falsi. A partire dalla sfida contro la Sampdoria in calendario nel weekend.

