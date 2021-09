Dazn non si vede | Tifosi furiosi sui social

Ancora una volta Dazn è argomento di discussione tra i tifosi sui social. Problemi per la piattaforma streaming.

Sono in corso di svolgimento delle partite di serie A in queste ore, ovvero Sampdoria-Napoli e Torino-Lazio, valide per la quinta giornata. Ma in tanti sui social si sono lamentati per l’impossibilità per alcuni minuti a collegarsi con la piattaforma streaming che trasmette le gare in questione.

LEGGI ANCHE –>Calciomercato Juventus, rivoluzione in mediana: 90 milioni da reinvestire