Juventus, scommessa vinta: Allegri può schierarlo ancora titolare

La Juventus non ha tempo per riposarsi perchè all’orizzonte c’è già il derby contro il Torino. Un’altra sfida da vincere a tutti i costi.

La classifica dice che la squadra di Massimiliano Allegri deve recuperare terreno dalle altre big che mirano allo scudetto. Il mese di settembre è stato molto intenso e ora prima della sosta per la Nations League c’è in calendario la stracittadina con i granata di Juric. Una squadra decisamente in ripresa e che non può essere affatto sottovalutata. Grinta e carattere, oltre all’ordine tattico, sono tra le prerogative dell’undici allenato dall’ex Verona e Genoa. La Juventus arriva a questa sfida con l’attacco ancora spuntato ma con il morale a mille dopo la vittoria in Champions League sui campioni in carica del Chelsea.

