Juventus, attaccanti in dubbio contro la Roma: le ultime

Il 17 ottobre la Juventus tornerà in campo per disputare il match valido per l’ottava giornata del campionato di serie A. Sfiderà la Roma.

Altra grande partita all’orizzonte per i bianconeri di Allegri. Il tecnico in questa fase si ritrova un gruppo davvero risicato di uomini, visto che ben 16 giocatori sono impegnati con le rispettive nazionali. Questa sosta è arrivata ad interrompere un momento decisamente positivo per la Juventus, che ha risalito la classifica in serie A e in Champions League si è avvicinata al passaggio del turno visto che ha vinto le prime due gare in calendario. Insomma si guarda avanti con fiducia.

