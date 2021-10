Calciomercato Juventus, chiusura totale | Prezzo fissato: cifra da capogiro

Calciomercato Juventus, cifre da capogiro per il super colpo in mediana: il prezzo è stato fissato. Cifre da capogiro.

Il sogno di Allegri per puntellare il suo centrocampo ha un nome e un cognome: Sergej Milinkovic Savic. Il centrocampista serbo della Lazio è considerato dal tecnico livornese il rinforzo ideale per conferire centimetri e struttura fisica ad un reparto che ha denotato delle carenze troppo importanti per passare inosservate: padronanza atletica, kg e capacità di inserirsi a fari spenti nelle difese avversarie sono qualità che nessuno dei centrocampisti bianconeri attualmente possiede, o almeno non in modo così evidente.

Calciomercato Juventus, la Lazio blinda Milinkovic: servono 80-100 milioni

Al di là degli accostamenti che ci sono stati, inerenti sia ad un possibile trasferimento alla Juventus, sia all’Inter, concretamente non è iniziata nessun tipo di trattativa, dal momento che, secondo quanto riportato da “Il Messaggero“, la Lazio valuta il proprio gioiello non meno di 80-100 milioni di euro, e non è assolutamente disposta a scendere al di sotto di questa cifra. Montagna ardua da scalare sia per i bianconeri che nerazzurri, che al massimo potrebbero decidere di inserire eventualmente nell’affare qualche contropartita tecnica: soluzione che non stuzzica particolarmente il patron Claudio Lotito, che chiede solo cash per lasciar andar via un calciatore che sembra essersi legato a vita ai colori biancocelesti.