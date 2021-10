Calciomercato Juventus, le rivelazioni su Vlahovic e Pogba

Calciomercato Juventus, ecco le rivelazioni su Vlahovic e Pogba, entrambi obiettivi di mercato dei bianconeri. La situazione

Senza ombra di dubbio Dusan Vlahovic e Paul Pogna sono due elementi che rientrano tra gli obiettivi della Juventus per la prossima stagione. L’attaccante che non rinnoverà con la Fiorentina, e il centrocampista che alla fine della stagione si potrebbe liberare a parametro zero dal Manchester United, fanno parte di quella cerchia di calciatori che farebbero davvero al caso di Massimiliano Allegri. Che con il francese ci ha già lavorato, mentre potrebbe far crescere e anche molto, il centravanti classe 2000 della Viola.

A parlare, comunque, con dei termini diversi, è stato Giovanni Branchini, procuratore e intermediario, che ha detto la sua a TuttoSport: “Vlahovic? Penso resterà alla Fiorentina più a lungo di quello che pensano in molti. Almeno fino a fine stagione. In 7-8 mesi possono succedere tante cose. Se poi il ragazzo ripeterà la buonissima stagione passata, potrà ambiare a quasi tutte le big”. Un affare quindi tutt’altro che in dirittura d’arrivo quello per l’attaccante, che almeno fino alla fine della stagione rimarrà alla Fiorentina.

