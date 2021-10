Calciomercato Juventus, game over Milan | Tradimento in Serie A

Calciomercato Juventus, Milan beffato: l’intreccio con l’Inter mette k.o i rossoneri. Ore caldissime per il suo addio.

Nel lanciatissimo Milan di Stefano Pioli c’è una nota dolente per certi versi inaspettata: si tratta dell’ivoriano Franck Kessié, che sembra il lontano parente di quello ammirato la scorsa stagione. Sicuramente la questione rinnovo non ha agevolato l’ivoriano, che in più di una circostanza è apparso assente, macchiando le proprie prestazioni con ingenuità che alcune volte sono costate care. A dispetto dei proclami della scorsa estate, il “Presidente” non ha ancora rinnovato il suo contratto con il “Diavolo” in scadenza la prossima estate, e gli spifferi relativi ad un suo eventuale addio stanno prendendo sempre più consistenza. Oltre all’ipotesi Psg, si starebbe ventilando un clamoroso “tradimento” in Serie A.

Calciomercato Milan, affare Kessié: Juventus ed Inter fiutano il grande affare

Come riferito dal co fondatore di Radio Rossonera Alessandro Jacobone, dopo aver intessuto dei contatti con la Juventus circa tre settimane fa, l’entourage del centrocampista ex Atalanta, George Atangana, avrebbe da poco contattato Ausilio per capire la disponibilità del club nerazzurro ad ingaggiare il proprio assistito, riproponendo quanto successo qualche mese fa con Calhanoglu. Dai campioni d’Italia uscenti sarebbe trapelata un’apertura a valutare l’eventuale bontà dell’operazione, con la quale la compagine di Inzaghi si arricchirebbe ulteriormente in un reparto giù molto collaudato.