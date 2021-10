Calciomercato Juventus, scambio con il Real Madrid | Ancelotti lo vuole

By

Calciomercato Juventus, un possibile scambio con i blancos. L’ultima suggestiva volontà di Ancelotti fa riflettere i bianconeri.

Calciomercato Juventus, dall’estero impazza un nuovo possibile scambio di cartellini. Stiamo parlando di due giocatori chiave per i rispettivi club. Già ai tempi dell’Everton, il tecnico Carlo Ancelotti aveva mosso interesse verso il centrocampista francese. La suggestiva operazione potrebbe infatti tentare i bianconeri con uno scambio. Si parla infatti di Dani Ceballos che in estate tornerà in Spagna. Qualora i bianconeri aprissero all’operazione si parla di uno scambio proprio tra lui e Rabiot, pallino autentico di Ancelotti.

Ceballos per Rabiot | Asse con il Real Madrid

Uno scambio alla pari, come riporta ‘Calciomercato.it’. I due centrocampisti hanno un valore di almeno 30 milioni ed entrambi andranno in scadenza nel 2023. Motivo che fa sperare nella riuscita della trattativa. Profili diversi ma entrambi utili per le idee tattiche voluto dai mister.