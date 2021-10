Juventus-Roma, Allegri trema: due assenze pesanti | Conferma ufficiale

Max Allegri ha provato gli uomini a disposizione nella partita amichevole contro il Chieri. Spiccavano due assenze pesenati nella Juventus.

La Juventus è scesa in campo nel pomeriggio per allenarsi in vista del match contro la Roma. Per questa partita Massimiliano Allegri conta di poter avere in panchina Paulo Dybala. Il numero 10 juventino oggi doveva riprendere ad allenarsi in gruppo, ma non è successo. Mentre Morata dovrebbe tornare a disposizione per la gara contro l’Inter. Alla Continassa era in programma un’amichevole contro il Chieri, compagine di Serie D alla quale sono stati rifilati diversi gol. Di contro, i bianconeri non ne hanno incassato nessuno.

Juventus, Dybala ancora a parte

A spiccare maggiormente nell’amichevole contro il Chieri è stata l’assenza di Paulo Dybala. La Joya a questo punto si può considerare sicuramente out dall’undici titolare di domenica sera. Al massimo potrà essere recuperato per la panchina. Ad ogni modo, per la cronaca, il test congiunto oggi alla Continassa ha visto cinque calciatori diversi andare a segno. Per la Vecchia Signora doppietta per Kean e Soulè, in goal anche Kulusevski, Compagnon e Akè. Soltanto Kulusevski e Kean, tra questi, dovrebbero partire dal 1′ al cospetto di Josè Mourinho. Il tecnico della Roma vuole strappare l’intera posta in palio…