Calciomercato Juventus, vertice decisivo | Rinnovo fino al 2026

Calciomercato Juventus, Cherubini è pronto a mettere la parola fine alla trattativa. C’è il prolungamento fino al 2026.

Calciomercato Juventus, tutto pronto per il rinnovo definitivo di Paulo Dybala in maglia bianconera. Si tratta di “blindare” il giocatore fino al 2026. La Vecchia Signora ha deciso tutto e come titola ‘Tuttosport’ il giocatore è pronto a firmare il suo contratto che legherà, fino alla fine, appunto, in bianconero. L’agente dell’argentino sarebbe già tornato in Italia e pronto a chiudere definitivamente la faccenda rinnovo.

Rinnovo Dybala | Si prolunga fino al 2026

Dybala è attualmente ai box per colpa dell’infortunio che gli ha già fatto saltare match decisivi come il derby, la Roma e domani sera la sfida di Champions League. Ma la Joya si candida già per la super sfida contro l’Inter. L’attaccante argentino vuole rientrare più presto possibile e si candida come titolare per un match che sarà davvero importante per la classifica, se i bianconeri battessero i nerazzurri volerebbero davanti alla squadra di Simone Inzaghi, recuperando così, punti fondamentali per la classifica.

Le quattro vittorie consecutive fanno ben sperare e se Dybala arriverà con la forma giusta allora si potrà sognare in grande, soprattutto si dovesse, alla fine, verificare già la firma sul nuovo contratto che lo legherà in bianconero fino al 2026 facendolo diventare un vero e proprio simbolo per questa squadra.