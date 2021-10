Icardi, conseguenze clamorose dopo la rottura con Wanda Nara

All’orizzonte si profilano conseguenze clamoroso per Mauro Icardi qualora non si dovesse riuscire a ricucire un rapporto con Wanda Nara.

Secondo quanto riportato dalla TV argentina ‘Canal 13’, Icardi sarebbe addirittura pronto a rescindere il contrattoin essere con il PSG. Questo nel caso in cui non dovesse riuscire a ricucire la situazione con Wanda Nara. Sì, perché sembra proprio che al momento la firma sul contratto con i parigini è proprio quella della moglie-agente. Si tratterebbe di una situazione paradossale, al limite del grottesco con l’emiro che non starebbe di certo a subire passivamente una cosa simile. Ovviamente in tanti, Juventus compresa, sono alla finestra.

Icardi, periodo turbolento. E il futuro?

Una clamorosa ipotesi, pertanto, che libererebbe Icardi a parametro zero. Come noto, l’attaccante argentino è nel mirino del Milan e soprattutto della Juventus per un possibile ritorno in Serie A. Il 28enne è legato al PSG da un lungo contratto fino al 2024 e l’ipotesi rescissione appare comunque remota. La società francese vuole infatti monetizzare dall’addio di Icardi. Il temporale che sta vivendo a livello privato, però, rischia seriamente di avere ripercussioni anche a livello sportivo. In campo servono i suoi gol nonostante venga dopo tutte le stelle portate all’ombra della Torre Eiffel.