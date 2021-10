Inter-Juventus è un confronto tra due grandi squadre che possono contare entrambe su grandi campioni. Quale di loro potrebbe essere decisivo?

La vittoria è l’obiettivo indiscusso sia dei nerazzurri che dei bianconeri di Allegri, che mirano allo scudetto e per questo motivo devono cercare di recuperare il terreno perduto dalle altre big. La Juventus nelle ultime settimane sembra essersi ritrovata e giocherà senz’altro una partita di grande spessore con la speranza di riuscire a fare risultato anche a San Siro. Avrà bisogno però di tutta la classe dei suoi campioni. Ecco cosa dicono i marcatori riguardo i possibili marcatori.

Juventus, Dybala l’uomo più atteso anche secondo le quote

Come riporta Agipronews, sono i numeri dieci delle due squadre gli uomini più attesi. La rete di Lautaro Martinez secondo gli analisti di Olybet.it è quotata 2.75, mentre quella della “Joya” è quotata 3. Dybala però è appena rientrato da un infortunio, potrebbe non essere in campo dal primo minuto, almeno guardando alle probabili formazioni. Ma l’argentino ha dimostrato di poter essere decisivo anche giocando uno spezzone. Stessa quota anche il centravanti dell’Inter Edin Dzeko, che sfiderà il suo ex compagno alla Roma Szczesny, che nelle ultime partite ha collezionato diversi clean sheet.