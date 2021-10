Inter Juventus, parla l’ex presidente | “Match rovinato da un episodio”

Inter Juventus, in radio ha parlato anche l’ex presidente nerazzurro che ha detto la sua sull’episodio del calcio di rigore.

Inter Juventus, un episodio che ha cambiato la partita. Ai microfoni di ‘Rai Radio 1’ ha parlato l’ex presidente nerazzurro Massimo Moratti che non ha usato mezzi termini per definire l’episodio che ha fatto tanto discutere ieri sera, il calcio di rigore assegnato ai bianconeri su fallo in area. Ecco le parole dell’ex presidente sull’accaduto: “Rigorino alla Juventus? Non so se definirlo un semplice rigorino, certamente quella situazione ha un po’ rovinato la partita dal punto di vista del tifoso. Una soluzione contro quello che è il sentimento della gente quando si affronta una partita del genere, un match così importante”.

Moratti ha commentato il Derby d’Italia

E poi Moratti, sempre in radio, ha aggiunto: “Anche nella partita tra Bologna e Milan c’è stata severità in mezzo al campo. Il rigore di ieri, indubbiamente, ha cambiato le sorti del match. Io l’ho rivisto un paio di volte alla tv e non mi è sembrato un qualcosa che obbligasse a intervenire il direttore di gata. Abbiamo una montagna di rigori dalla mattina alla sera”.

E poi Moratti ha concluso dando una sua opinione sull’Inter di quest’anno, che dall’ex Antonio Conte è passata a Simone Inzaghi: “Penso che l’Inter quest’anno sia molto diversa dall’anno scorso. Con Conte ha dimostrato di saper vincere, Inzaghi si è preso una grossa responsabilità”.