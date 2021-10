Cuadrado fa spoiler | Intanto rischia il posto contro il Sassuolo

Max Allegri oggi spiegherà in conferenza che intenzioni ha per il match contro il Sassuolo. Intanto Cuadrado svela il programma della Juventus e rischia il posto in campionato.

Juan Cuadrado ieri pomeriggio ha postato su Instagram una foto di Wes McKennie vestito in stile omino McDonald’s. E’ meglio evitare commenti a cui ha già pensato il web. Look stravagante, discutibile, assolutamente singolare per presentarsi a Vinovo. Wes ha risposto ridendo e più di qualcuno ha notato che alle spalle della coppia era ben visibile il programma di lavoro di giornata della Juve. Nulla di clamoroso, semplicemente la divisione in gruppi per l’allenamento e l’indicazione del lavoro a parte fatto da Kean, Rabiot e Bernardeschi.

Cuadrado e le novità di formazione

La Gazzetta dello Sport fa il punto anche sulle novità di formazione e uno che potrebbe rischiare il posto è Cuadrado. Per Juve-Sassuolo di domani, quindi, attese novità. Dietro niente Chiellini: torna De Ligt dal 1’, con possibile chance per Rugani e Perin probabilmente in porta. Davanti Dybala dovrebbe giocare, con Chiesa (in ogni caso quasi sicuro titolare) o Morata. Resta da capire la composizione del centrocampo bianconero e se Arthur troverà spazio dall’inizio oppure ancora a gara in corso.