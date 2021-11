Calciomercato Juventus, via libera per Pogba | Cherubini in scacco

Calciomercato Juventus, strada spianata per Pogba: la mossa dello United che interessa anche i bianconeri. I dettagli.

Il futuro di Paul Pogba sembra essere sempre più lontano dal Manchester United, club al quale il francese è legato da un contratto in scadenza la prossima estate.

Sebbene i “Red Devils” stiano provando a fare tutto il possibile per convincere il “Polpo” a restare all’ombra dell’Old Trafford, la mezzala transalpina ha per adesso rispedito al mittente tutte le offerte ricevute, alimentando accesi dibattiti sul suo futuro. In estate ci sono stati dei contatti tra l’entourage del calciatore e il Psg, che però non hanno portato ad alcun tipo di trattativa; il Real continua a monitorare con estremo interesse la situazione, anche se i Blancos sono costretti prima a sfoltire l’organico e solo dopo aver ceduto i tanti esuberi presenti in rosa, potrebbero entrare nell’ordine di idee di affondare il colpo. La suggestiva pista Juventus, per quanto appunta suggestiva, resta relegata sullo sfondo, dal momento che i bianconeri sono orientati su altri profili.

Calciomercato, beffa Juventus per il dopo Pogba: lo United ha deciso

Uno dei profili accostati alla Juventus per rinforzare una mediana che anche contro il Verona ha palesato una miriade di difficoltà, è Youri Tielemans, il cui contratto con il Leicester scade nel 2023. Ragion per cui, le Foxes potrebbero seriamente prendere in considerazione l’idea di cedere il belga, anche se al momento le richieste del club inglese si attestano sui 50 milioni; cifra, però, che non spaventerebbe affatto il Manchester United che, stando a quanto riferito da fichajes.net, starebbe pensando proprio cl classe ’97 ex Monaco come innesto per la prossima campagna estivi di trasferimenti.