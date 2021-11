Calciomercato Juventus, è scomparso nel nulla | La decisione tragica

Calciomercato Juventus, dall’Olanda arrivano notizie sconfortanti a proposito del giovane calciatore acquistato dalla società bianconera in estate.

Da futuro crack a meteora. Rischia di intraprendere questa parabola la carriera di Mohamed Ihattaren, l’olandese classe 2002 acquistato in estate dalla Juventus per 1,9 milioni di euro dal Psv Eindhoven. Il giovane talento, girato subito in prestito alla Sampdoria, ha fatto perdere le sue tracce ormai da settimane, diventando un vero e proprio caso. Dopo l’ultima sosta per le nazionali Ihattaren è balzato agli onori della cronaca per non essersi ripresentato a Genova, dove avrebbe dovuto riprendere gli allenamenti con la squadra di Roberto D’Aversa. Nessuno ha più saputo suo notizie. Né sono trapelate attraverso i compagni, né tantomeno dalla società blucerchiata.

Secondo calciomercato.com il fantasista di proprietà della Juventus aveva deciso di non allontanarsi dall’Olanda per motivi familiari. D’Aversa non ha fatto drammi, avendolo avuto a disposizione solo per qualche mese. Si è mossa invece la dirigenza bianconera: non a caso si era già parlato di un possibile indennizzo alla Samp.

Calciomercato Juventus, Ihattaren starebbe pensando di dire addio al calcio

Nelle ultime ore si è tornato a parlare di Ihattaren, ma le notizie non sono assolutamente confortanti. Il giocatore, secondo quanto trapelato da fonti olandesi, starebbe pensare di smettere con il calcio. Di dire basta una volta per tutte. A neanche vent’anni. I motivi sarebbero da rintracciare in una forte depressione con la quale il giovane calciatore combatte sin dalla morte del padre, avvenuta nel 2019.

Non ci sono ancora conferme ufficiali, ma non è escluso che la società Juventus – insieme a quella della Sampdoria – decida, nei prossimi giorni, di comunicare qualcosa su questa oscura vicenda.