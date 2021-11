Calciomercato Juventus, “scippo” alla Lazio | La decisione di Agnelli

Calciomercato Juventus, colpo gobbo dalla Lazio: i bianconeri valutano seriamente il da farsi, pronti a fare irruzione.

Un’estate di rivoluzione in casa Juventus, che ha visto la “Vecchia Signora” cambiare pelle, sia da un punto di vista manageriale che per quanto concerne l’area sportiva, oltre che ovviamente la guida tecnica.

L’epurazione di Paratici con la conseguente promozione di Cherubini come responsabile dell’area e di Maurizio Arrivabene come amministratore delegato, hanno chiaramente ridisegnato ruoli e gerarchie vilipese in concomitanza dell’addio di Beppe Marotta: ma la sensazione che il “buco” originato dalla perdita dell’attuale dg dell’Inter non si sia ancora rimarginato c’è tutto. Non a caso, stando a quanto riferito da calciomercato.com, il club piemontese continua a valutare con attenzione gli estremi per un ingaggio di Igli Tare, un ds esperto che si affiancherebbe a Cherubini, aiutandolo soprattutto nelle scelte di mercato.

Calciomercato Juventus, fari accesi su Tare: la situazione

L’egregio operato che ha portato avanti in maniera assolutamente sapiente il ds albanese all’ombra della Capitale non sono di certo passati inosservate, con Agnelli che stima molto Tare, sotto tanti punti di visti: il presidente della Juventus vorrebbe farne il nuovo Marotta, e la sensazione è che, laddove i biancocelesti non riuscissero a trovare un accordo in tempi relativamente brevi, il “flirt” con la Vecchia Signora potrebbe diventare sempre più intenso.