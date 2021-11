Juventus, il calendario di novembre: le sfide dei bianconeri

Dopo la vittoria sullo Zenit in Champions adesso la Juventus si prepara alle altre importanti sfide che l’attendono nel mese di novembre.

Il mese è iniziato decisamente nel migliore dei modi per la squadra di Massimiliano Allegri. Che dopo due sconfitte consecutive in campionato che hanno fatto scivolare indietro la Juve nella corsa scudetto, Dybala e compagni sono riusciti a vincere nella quarta giornata di Champions League assicurandosi definitivamente la conquista del passaggio del turno. Ora sono altre le sfide che attendono però i bianconeri, il calendario anche a novembre è fitto di impegni delicati. Facciamo il punto della situazione.

Per la Juventus sfide verità per la zona Champions

Si torna a giocare allo Stadium già il 6 novembre per affrontare la temibile Fiorentina del bomber Vlahovic, oggetto del desiderio non solo della Juventus ma di tanti altri club europei. Quindi ci sarà una pausa e si tornerà a giocare il 20 novembre sul campo della Lazio dell’ex Maurizio Sarri. Trasferta molto insidiosa alla quale seguirà quella sul campo del Chelsea, giorno 23. Gli inglesi puntano al primo posto nel girone di Champions e proveranno a battere Dybala e compagni. Il tour de force della seconda parte del mese prosegue con altri due turni di campionato. Il 27 novembre si gioca in casa contro l’Atalanta, altro scontro diretto per la zona Champions, mentre il 30 l’undici di Allegri sarà ospite della Salernitana.