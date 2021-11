Calciomercato Juventus, Tottenham all’assalto: offerta in arrivo?

Continuano ad accumularsi i rumors di calciomercato che riguardano la Juventus in attesa della riapertura dei trasferimenti.

Non soltanto acquisti e cessioni per quanto riguarda la società bianconera, ma anche la consapevolezza di doversi tenere stretti i propri gioielli. Del resto ci sono elementi della rosa di Allegri che fanno gola ai top club europei, ma l’intenzione della Juventus è ovviamente quelli di metterli sempre più al centro del progetto per il presente e per il futuro. Uno degli elementi della squadra che ha più mercato è ovviamente Federico Chiesa, che con le sue prestazioni – anche in Champions – si sta mettendo in grande luce sul palcoscenico del calcio mondiale.

LEGGI ANCHE—>Calciomercato Juventus, assalto a gennaio: la chiave è De Ligt

LEGGI ANCHE—>Calciomercato Juventus, il grande rifiuto: ha detto no ad Agnelli due volte

Calciomercato Juventus, forte interesse del Tottenham per Chiesa: 90 milioni pronti

Il sito calciomercato.it riporta alcuni voci che riguardano Federico Chiesa. Secondo “TodoFichajes” l’attaccante esterno bianconero sarebbe uno dei nomi più in vista nella lista dei potenziali acquisti del Tottenham del nuovo allenatore Antonio Conte. Che stima molto il figlio d’arte e lo vorrebbe nella sua nuova esperienza inglese. Tant’è che a quanto pare gli Spurs potrebbero presentare un’offerta tra gli 80 e i 90 milioni di euro per accaparrarsi un calciatore che però in questo momento è uno dei pochi intoccabili in casa Juventus.