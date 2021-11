Calciomercato Juventus, rumors pressanti: si cambia a centrocampo?

Il calciomercato della Juventus potrebbe vedere qualche movimento in entrata e in uscita tra i bianconeri già nel mese di gennaio.

Negli ultimi mesi si è parlato del possibile approdo di diversi centrocampisti alla corte di Massimiliano Allegri e questo sembra voler dire che la Juventus potrebbe presto cambiare qualcosa sulla sua linea mediana. Da Pjanic al gioiello Tchouameni, da Tolisso al grande ritorno di Pogba, sono tanti i nomi circolati. L’ultima pista per il calciomercato di gennaio porta in Bundesliga, una occasione low cost che potrebbe ingolosire la Juventus, ma non solo.

Calciomercato Juventus, voci insistenti sul possibile arrivo di Witsel

In Germania sono tante le voci di mercato che riguardano il centrocampista belga Witsel, sempre più accostato alla Juventus già per la prossima sessione di gennaio. Il mediano è in scadenza di contratto con il Borussia Dortmund e quindi i tedeschi potrebbero farlo partire subito per ricavare qualcosa dalla sua cessione. Di sicuro un suo eventuale arrivo andrebbe “compensato” con una cessione. Ramsey, poco utilizzato da Allegri, a gennaio potrebbe salutare i bianconeri. Ma si sta parlando negli ultimi giorni anche della possibile cessione di Rabiot in Premier League, anche se Allegri considera il francese un titolare e per questo motivo sembra difficile che possa lasciare Torino a stagione in corso.