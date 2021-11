Calciomercato Juventus, svolta clamorosa | C’è il rinnovo multimilionario

Calciomercato Juventus, svolta clamorosa per quanto riguarda il centrocampista. Dalla Francia convinti del rinnovo milionario

Sono convinti che starebbe per firmare un rinnovo milionario con il suo attuale club. Mandando così in depressione i tifosi bianconeri che, nelle ultime settimane, avevano letteralmente accarezzato il sogno di rivederlo a Torino la prossima stagione.

Anche perché, le ultime notizie, davano intanto sicuramente per certo un addio con il Manchester United, con una Juve che ormai si era messa davanti a tutti per la corsa a Paul Pogba. Ma le notizie odierne, riportate da l’Equipe, scombussolano i piani bianconeri. Anche se gli scenari rimangono veramente opposti, visto che ci sono altre notizie che invece parlano di un accordo introvabile.

Calciomercato Juventus, Pogba rinnova

Ma in questo caso è sicuramente giusto rimarcare le notizie che arrivano da uno dei più importanti quotidiani europei: L’Equipe, in effetti, difficilmente pubblicherebbe una notizia del genere qualora non fosse certa delle proprie fonti. E allora sicuramente c’è da credere al quotidiano francese che sottolinea come il centrocampista transalpino stia per firmare un rinnovo multimilionario con un ingaggio che potrebbe essere anche superiore agli attuali 15 milioni di euro.

Un’offerta irrinunciabile quindi da parte del Manchester United che Pogba starebbe valutando insieme al suo procuratore Mino Raiola, che probabilmente, vista la possibilità di prendere un’enorme commissione dal trasferimento – si libera a parametro zero – potrebbe spingere per un addio. Di certo c’è, però, in questo momento, che la trattativa sembrerebbe tutt’altro che chiusa. Con dei possibili scenari, completamente nuovi, che sputano all’orizzonte. Sì, perché un rinnovo del Polpo, nell’ultimo periodo, sembrava davvero una cosa impensabile.