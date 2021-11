Lazio-Juventus, i convocati di Allegri | La decisione su Dybala

Lazio-Juventus, diramate le convocazioni per il match dell’Olimpico contro i biancocelesti di Sarri. Ecco cos’ha deciso il tecnico a proposito dell’argentino.

Massimiliano Allegri ha appena diramato la lista dei convocati per la sfida di domani contro la Lazio all’Olimpico. Per Roma non partiranno Bernardeschi, Chiellini, Ramsey e De Sciglio. Ma non è finita qui. La notizia che purtroppo molti tifosi bianconeri si aspettavano è stata appena confermata: contro i biancocelesti non ci sarà Paulo Dybala. Un’assenza pesantissima, quella dell’attaccante argentino. I più ottimisti erano convinti che alla fine ce la potesse fare: d’altronde nella giornata di ieri erano state escluse “eventuali lesioni” e si era parlato solo di un “affaticamento”.

Ma il tecnico livornese ha preferito preservarlo, a costo di affrontare una partita importante senza il suo uomo migliore, quello che in queste ultime partite ha assicurato la giusta dose di qualità che alla Juventus serve come il pane.

Lazio-Juventus, Dybala non partirà per Roma

Dybala è tornato dal Sudamerica solamente due notti fa dopo aver preso parte solamente alla gara della sua Albiceleste contro l’Uruguay. Match in cui il commissario tecnico Scaloni aveva lanciato la “Joya” dal 1′, per poi sostituirla a fine primo tempo a causa di un problema muscolare alla gamba sinistra. Il giocatore bianconero avrebbe dovuto disputare anche l’altro incontro con il Brasile. Ma, dopo un colloquio a distanza tra i medici dell’Argentina e quelli della Juventus, ha fatto ritorno a Torino con alcuni giorni d’anticipo.

Non si sa ancora se potrà essere disponibile per l’appuntamento di Champions League con il Chelsea, in programma martedì prossimo, ma in questo momento è fondamentale recuperare con calma per evitare che l’infortunio diventi più grave.