Calciomercato Juventus, Conte lo vuole in prestito | Allegri ha deciso

Calciomercato Juventus, Antonio Conte bussa nuovamente alla porta dei bianconeri per provare ad imbastire una clamorosa operazione.

Allegri aveva chiesto ai suoi una prova importante contro la Lazio, e la Juventus ha risposto presente, strappando all’Olimpico tre punti di fondamentale importanza per continuare la propria rincorsa “europea”.

Soprattutto il centrocampo ha fornito una prestazione d’assoluto valore: non solo Locatelli e Mckennie, ma anche Rabiot ha risposto presente, riuscendo a tenere a bada con relativa facilità avversari tutt’altro che comodi da affrontare come Luis Alberto e Milinkovic Savic. Tuttavia, ora come ora nessuno è incedibile, e qualora dovessero arrivare offerte concrete, Cherubini non potrebbe esimersi dal valutarle; il calciatore che sembra avere più mercato è proprio il texano ex Schalke, sul quale avrebbe messo gli occhi anche il Tottenham di Antonio Conte.

Leggi anche –> Calciomercato Juventus, forcing per il bomber | Settimana decisiva

Calciomercato Juventus, Conte ha chiesto Mckennie: l’indiscrezione dall’Inghilterra

Stando a quanto riferito dal “Daily Mail“, gli Spurs sarebbero andati ben oltre i meri sondaggi esplorativi, arrivando a mettere sul piatto un’offerta concreta per lo statunitense, che però non ingolosirebbe più di tanto la Juventus. Conte, infatti, avrebbe chiesto il prestito di Mckennie, trovando la risposta fredda dei bianconeri, che valutano il centrocampista non meno di 30 milioni di euro e non sarebbero disposti a fare sconti.